Yıllar sonra döndüğü eğitim hayatında 7 üniversite diploması aldı

Gaziantep'te yaşayan 68 yaşındaki Ayşe Yasemin, eşini kaybettikten sonra yarım kalan lise eğitimini tamamlayıp 4'ü örgün, 3'ü açıköğretim olmak üzere 7 üniversite diploması aldı.

Üç çocuk annesi Yasemin, 2017 yılında eşini kaybettikten sonra eğitimine devam etme kararı aldı.

İlk olarak yarım kalan lise eğitimini tamamlamak için 59 yaşında sınavlara hazırlanan Yasemin, lise diplomasını aldıktan sonra üniversite sınavına girerek yükseköğrenim hayatına başladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm Seyahat bölümüyle başlattığı üniversite hayatı sırasında açıköğretimden Anadolu Üniversitesi Adalet, Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümlerini bitiren Yasemin, GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bölümü'nden de mezun olup yine GAÜN'de İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Gazetecilik bölümündeki eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden de mezun olan Yasemin, Gazetecilik Bölümü'ndeki eğitimini de fakülte ikincisi olarak tamamladı.

Yasemin, 7 üniversite diplomasına bir yenisi eklemek için bu yıl da sınava girdi.

Yeni hedefi yapay zeka

Yasemin, AA muhabirine, ders çalışma molalarında hobi olarak darbuka ve bendir çaldığını söyledi.

Yeni hedefinin yapay zeka alanında eğitim almak olduğunu dile getiren Yasemin, "2026 YKS'ye girdim. Yapay zeka ile ilgili bir bölüm açılırsa okuyup bu alanda kendimi geliştirmek, torunlarımla yapay zeka üzerine konuşabilmek istiyorum." dedi.

Adalet bölümünün ardından hukuk eğitimi almayı da hedeflediğini dile getiren Yasemin, 17 Temmuz'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na gireceğini söyledi.

Çocuklarının eğitim hayatı boyunca kendisine en büyük desteği verdiğini belirten Yasemin, gençlere de hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Başarı için azim ve kararlılığın önemine dikkati çeken Yasemin, "Gençlere çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Hayalleri için hiçbir şey geç değildir. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Gençler çok çalışsınlar, hayat çok kısa. Lütfen çok çalışsınlar."diyerek sözlerini tamamladı.