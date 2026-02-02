Haberler

68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin 68'incisi Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bad Bunny ve Lady Gaga gibi isimler ödülleriyle dikkat çekti.

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı.

Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Trevor Noah üstlendi.

Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazanırken "Yılın Kaydı" ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan "Luther"a verildi. "Yılın Albümü" ödülünün sahibi ise Bad Bunny'nin "Debi Tirar Mas Fotos" adlı albümü oldu.

"En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü Olivia Dean kazanırken pop müzik kategorilerinde Lady Gaga "Mayhem" albümüyle öne çıktı. Gaga, "En İyi Pop Vokal Albüm" ödülünün yanı sıra "En İyi Dans/Pop Kaydı" ödülünü de "Abracadabra" ile aldı.

"En İyi Müzik Videosu" ödülü ise Doechii'nin "Anxiety" adlı çalışmasına verildi.

Rap kategorilerinde gecenin en dikkat çeken ismi Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, "GNX" albümüyle "En İyi Rap Albümü", "TV Off" ile "En İyi Rap Şarkısı", "Luther" ile de "En İyi Melodik Rap Performansı" ödüllerini kazandı.

Alternatif müzikte The Cure, "Songs Of A Lost World" ile "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödülünü kazanırken Rock müzik kategorisinde "En İyi Rock Albümü" ödülünün sahibi,"Never Enough" adlı eseriyle Turnstile'a verildi.

Film ve televizyon müzikleri alanında "En İyi Film/TV Müzikleri Albümü" ödülünü Ludwig Göransson, "Sinners" filmiyle kazandı."K-Pop Demon Hunters" filminde yer alan "Golden" adlı eser, "En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı" ödülünü kazanarak bu alanda ilke imza attı.

Haberler.com
