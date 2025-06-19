66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı Açıklandı

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Akşehir ilçesinde 5-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nin programı basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Bu yıl etkinliklerde Nasreddin Hoca olarak Altan Erkekli yer alacak.

Akşehir ilçesinde düzenlenecek "66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği"nin programı açıklandı.

Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla program, kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıya, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şule Doğancı katıldı

Bu yılki etkinliklerde temsili Nasreddin Hoca olarak sevilen tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Erkekli görev yapacak.

Şenlik kapsamında Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Koray Avcı, Emircan İğrek, Dedublüman, Cengiz Kurtoğlu, Zeynep Bastık ve Blok3 sahne alacak.

Programda, tiyatro oyunlarının da yer alacağı açıklandı.

Şenlik, 5- 15 Temmuz'da gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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