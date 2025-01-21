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Yangın faciasında işletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

BAKAN TUNÇ: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği otel yangınına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü dile getirerek, "6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Yangın faciasında işletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

66 can kaybının olduğu otel yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Yangın faciasında işletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıokan:

asıl sorumlular, sırasıyla otel müdürü, otel sahibi, itfaiye bölge başkanı, turizm bakanlığı. hepsine soruşturma açılmalı

Yorum Beğen20
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Sn bakan istifa edermi ki?

Yorum Beğen10
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