Yangın faciasında işletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

BAKAN TUNÇ: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği otel yangınına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü dile getirerek, "6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.