65 yaş kriterini bir gün farkla sağlayan 17 Türk hacı adayı kutsal topraklarda

Suudi Arabistan makamlarının hac kontenjanlarını düşük tutması ve 65 yaş sınırı getirmesi dolayısıyla bir gün ile hac görevini yerine getirme imkanı elde eden 1 Temmuz 1957 doğumlu 17 hacı adayı, kutsal topraklara kavuşma sevinci yaşıyor.

Suudi Arabistan makamları 2020 ve 2021'in ardından salgın şartlarının hafiflemesiyle yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başladı. ?

Bu doğrultuda yurt dışından 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini açıklayan Suudi Arabistan makamları, 65 yaş sınırı getirirken, Türkiye'ye de 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırdı.

Türkiye'den gelen hacı adaylarının dün itibarıyla tamamı Mekke'ye ulaştı. Kurada çıkmasına rağmen doğum günü 1 Temmuz 1957 öncesi olan hacı adayları yaş sınırına takıldı.

Kutsal topraklara gelen hacılar içerisinde 1 Temmuz 1957 doğumlu olan 17 hacı adayı bulunuyor.

"Üzgün geldim ama yine de sevinçliyim"

Hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke'ye gelen İzmir 3. kafile hacılarından Manisalı Nurettin Çiftçi de bir gün farkla hac görevini yerine getirme imkanı bulanlar arasında yer alıyor.

AA muhabirine, eşiyle 2010'da hac başvurusu yaptıklarını, 2020'de haccın çıktığını ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla kutsal topraklara gelme fırsatı yakalayamadıklarını anlatan Çiftçi, "Eşim sınıra takıldığı için üzgün geldim ama yine de sevinçliyim." ifadesini kullandı. ?

Hacılığın herkese nasip olmadığını belirten Çiftçi, "Allah bize nasip etti, geldik kutsal topraklara. Hanımım 6 gün için kaçırdı yaş itibarıyla, yalnız bize nasipmiş. Benim de 7'nci ayın 1'inde doğum tarihim, bir günden de bana nasip oldu, geldim bu topraklara. Eşim çok üzüldü. Çaremiz yok, kanunlar nizamlar neyse ona uyduk. O çerçevede bana nasip oldu, inşallah ileride 65 yaş sınırı aşılırsa ona da nasip olur." dedi. ?

Kutsal topraklarda günlerinin ibadetle geçtiğini dile getiren Çiftçi, tüm vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.