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62 Yaşındaki Baba, Oğlunun Okulunda YKS'ye Girdi

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Antalya'da 62 yaşındaki baba, oğlunun eğitim gördüğü lisede YKS'nin ilk oturumu TYT'ye katıldı. Mahmut Deniz, 44 yıl sonra yeniden üniversite heyecanını yaşadı ve arkeoloji bölümüne girmeyi hedeflediğini belirtti.

Antalya'da 62 yaşındaki baba, oğlunun eğitim gördüğü lisede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katıldı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1980 yılında bitiren Mahmut Deniz, mezuniyetinden 44 yıl sonra yeniden girdiği sınavda bir kez daha üniversite heyecanını yaşadı.

Deniz, 44 yıl sonra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Antalya'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde girdi.

Sınav öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Mahmut Deniz, "44 yıl sonra aynı heyecanı yaşamak güzel. Öğrenmenin yaşı yoktur. Antalya, tarih ve doğa şehri olduğu için arkeoloji bölümüne girmeyi hedefliyorum. İnşallah başaracağım." dedi.

Deniz, sınava geçmiş yıllarda çıkan soruları çözerek hazırlandığını dile getirdi.

Sınava girdiği merkezin kendisi için ayrı önemi olduğunu anlatan Deniz, "Oğlum da bu okulda okuyor. Sınava oğlum ve eşimle geldim. Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz. Oğlumun okuduğu okulda sınava girmek benim için ayrı bir güzellik." diye konuştu.

Lise 9. sınıf öğrencisi Dağ Bora Deniz de "Babamın başarılı olacağına inanıyorum. 3 yıl sonra ben de üniversite sınavına gireceğim. Geçen yıl babam beni Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında beklemişti, ben de şimdi onu YKS'de burada bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Lütfiye Deniz de başarı dilediği eşi için istediği bölümü kazanması için temennide bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Deniz Arkeoloji Antalya Baba TYT Eğitim Güncel Haberler

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