62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Başvurular Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Yarışma kategorilerine başvurular devam ediyor. Türkiye yapımı filmler, farklı kategorilerde yarışmak için başvuruda bulunabiliyor.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Yarışma kategorilerine başvurular devam ediyor.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde farklı kategorilerde filmler yarışacak.

Yarışmaya, Türkiye'de halka açık, ticari gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurabilecek.

Başvurular, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Film, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri kategorilerinde kabul edilecek.

Festivalin internet sitesi üzerinden yapılan ve 14 Temmuz'da başlayan başvurular, 22 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin planını Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetti

ABD'nin planını Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.