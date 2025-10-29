Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Forum sona erdi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Film Forum, ödül töreniyle tamamlandı. Geleceğin filmlerine destek verildi ve sektör uzmanları ile paneller gerçekleştirildi.

(ANTALYA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Film Forum" gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Geleceğin filmleri, yolculuklarına başlamak üzere ilk desteklerini aldı.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum, iki günlük maratonun ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Gabor Kriegler, Michaela Sabo ve Gökçe Işıl Tuna'dan oluşan Work In Progress Jürisi ile Onur Ünlü, Çiğdem Vitrinel ve Funda Alp'in görev aldığı Pitching Jürisi'nin değerlendirmesi sonucu bu yıl Film Forum'dan destek alan projeler, şunlar oldu:

"Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu: Köpekler İçin Gece Müziği  Yönetmen: Ramin Matin, Yapımcı: Selda Durna

Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu 'Pitching' Platformu: Garagoyun  Yönetmen: Hakkı Kurtuluş, Yapımcı: Melik Saraçoğlu

İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu: Bilenme  Yönetmen: Burkay Doğan

Work in Progress Kurmaca Film Platformu: Perşembe Gecesi Çok Karanlık Yönetmen: Onur Sefer, Yapımcı: Sinem Kanat, Merve Açarçiçek

Work in Progress Kurmaca Film Platformu-DCT Türkiye Katkı Ödülü: Perşembe Gecesi Çok Karanlık Yönetmen: Onur Sefer, Yapımcı: Sinem Kanat, Merve Açarçiçek

Work in Progress Belgesel Film Platformu: Sucuk Olmak Yönetmen: Volkan Durmuş, Yapımcı: Serpil Altın

Work in Progress Belgesel Film Platformu-DCT Türkiye Katkı Ödülü: Sucuk Olmak Yönetmen: Volkan Durmuş, Yapımcı: Serpil Altın"

Sektör uzmanlarından paneller

Film Forum bu yıl yine sektörün uzmanlarıyla en çok ilgi çeken konuları masaya yatırdı. Gerçekleştirilen oturumlarda başvuru ve proje dosyaları hazırlama ve Gain Medya üzerinden dijital platformlar ele alındı. Gain İletişim Direktörü Firuze Abdulazizoğlu'nun moderatörlüğündeki "90 Saniyede Duygu" başlıklı oturumun katılımcıları; Gain Yapımlar ve Dramalar Direktörü Murat Çiçek ve dramaturg Esel Oral oldu.

Film Forum'daki "Dijital Platformlarda Yayın Süreçleri" başlıklı oturum ise Gain Medya İçerik Stratejisi ve Lisanslama Sorumlusu Şehnaz Uğur'un katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
