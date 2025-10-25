Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Korteji Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ünlü sanatçıların katıldığı geleneksel kortej geçişiyle başladı. Kortejde sanatçılar halkı selamlayarak birlikte fotoğraf çektirdi ve festival coşkusu sokaklara taştı.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Settar Tanrıöğen, Yüksel Arıcı, Yosi Misrahi, Mehmet Kurtuluş, Mahmut Cevher ve Ezel Akay'ın da bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip onlara karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı.

Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi.

Park içerisinde korteje katılan yabancı akrobasi grubu tarafından gösteri düzenlendi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 62'ncisi düzenlenen festivalde gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak.

Festival, 2 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.