62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Korteji Başladı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Settar Tanrıöğen, Yüksel Arıcı, Yosi Misrahi, Mehmet Kurtuluş, Mahmut Cevher ve Ezel Akay'ın da bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip onlara karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı.

Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi.

Park içerisinde korteje katılan yabancı akrobasi grubu tarafından gösteri düzenlendi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 62'ncisi düzenlenen festivalde gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak.

Festival, 2 Kasım'da sona erecek.