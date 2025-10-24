Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

Güncelleme:
Bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri tanıtıldı. Uluslararası Uzun Metraj, Sinema Yazarları, Film Forum ve Film-Yön jüri üyeleri arasında sektördeki önemli isimler yer alıyor.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Uluslararası Uzun Metraj", "Sinema Yazarları", "Film Forum" ve "Film-Yön" jüri üyeleri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj kategorisinin jüri üyelerinin ödüllü yapımcı Charles J.D. Schlissel, yayıncı ve yapımcı Elif Dağdeviren, oyuncu Mehmet Kurtuluş, yönetmen Najwa Najjar, yazar-senarist-yönetmen Rebecca Lenkiewicz ile yönetmen, yazar, yapımcı George Ovashvili olduğu belirtildi.

Uluslararası Uzun Metraj Film yarışmasında ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımı filmler yarışacak.

Altın Portakal'a Sinema Yazarları Jürisi

Altın Portakal Film Festivali, duayen sinema yazarı Sungu Çapan'ın adını, "Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi" ile yaşatacak.

Sinema yazarlarından oluşan jüride Doç. Dr. Gül Yaşartürk, Prof. Dr. Müjgan Yıldırım ve Prof. Bojidar Manov yer alıyor. Uluslararası yarışmanın jürisinde ise Vecdi Sayar, Özge Çeliktemel ve Ingrid Beerbaum yer alıyor.

Sektörün uzman isimleri, Film Forum jürilerinde

Festival kapsamındaki Film Forum'da 20 finalist projeyi değerlendirecek isimler de belli oldu.

Film Forum jürileri, Gabor Kriegler, Michaela Sabo ve Gökçe Işıl Tuna'dan oluşuyor. Pitching Jürisi'nde ise Onur Ünlü, Çiğdem Vitrinel ve Funda Alp var.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) Jürisi'nde ise bu yıl Nazif Tunç, Seçkin Yaşar ve Serdar Akar yer alıyor. ???????

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
