Devlet korumasında yetişen 605 kişi kamuya atandı

DEVLET korumasında yetişen 605 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törende, devlet korumasında yetişen 605 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Bakanlıkta düzenlenen törene, Bakan Göktaş ile devlet korumasından yararlanan gençler ve bakanlık yetkilileri katıldı. Bakan Göktaş, koruyucu ve destekleyici hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 14 bin 57 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1395 çocuğa özel bakım hizmeti veriyoruz. Diğer yandan, 3 bin 109 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve öz güven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 2 bin 868 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz" diye konuştu.

'65 BİN GENCİMİZİN KAMUYA YERLEŞTİRMESİNİ YAPTIK'

Bakan Göktaş, aile odaklı yaklaşımla çocukların yanlarında olmaya gayret ettiklerini söyleyerek, "Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 181 bin 966 çocuğumuzu ailelerinin yanında takip ediyoruz. Bu çocuklarımızın kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. 'Çocuklar Güvende Hizmeti' ile 329 bin 480 çocuğa ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunduk. 'Çocuklar Güvende' web sitesini kullanıma açarak, çocukların ve ailelerin doğru bilgiye erişimi ve başvuru kanallarına hızlı ulaşımını kolaylaştırdık. Böylece özellikle risk durumlarında yönlendirme süreçlerini güçlendirerek, ilgili hizmetlere erişimi daha etkin hale getirdik. Evlatlarımızı, eğitim hayatlarını tamamlayıp meslek sahibi olduklarında da yalnız bırakmıyoruz. Onları iş ve meslek danışmanlığıyla çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini yaptık. Yükseköğrenime devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlerimize, 'Yaşam Becerileri' ile 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri veriyoruz. İŞKUR iş birliğinde verdiğimiz 'İş ve Meslek Danışmanlığı' eğitimleriyle bugüne kadar 9 bin 536 çocuğumuza destek olduk. Evlatlarımızın özel sektörde de güçlü bir şekilde varlık gösterebilmeleri için çeşitli teşvik mekanizmalarını hayata geçirdik. Özel sektörde istihdam edilen gençlerimizin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl boyunca karşılayarak iş hayatına güvenle adım atmalarını sağladık. Bu kapsamda bugüne kadar 10 bin 505 iş kolunda, 15 bin 165 özel sektör istihdam teşviki verdik" dedi.