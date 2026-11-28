İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca (TGTV) düzenlenen 5. Uluslararası STK Fuarı, sona erdi.

Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde 60'tan fazla ülkeden 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunu (STK) bir araya getiren organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen panellerde çeşitli konular ele alındı.

Fuara katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kapanış konuşması öncesinde stantları gezerek bilgi aldı, katılımcılarla da günün anısına fotoğraf çektirdi.

Turan, fuarın kapanışında yaptığı konuşmada, etkinlik alanında 200'den fazla standın önemli bir bölümünü gezerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmadaki rolüne dikkati çeken Turan, devletin her yere ve her zorluğa tek başına ulaşmasının mümkün olmadığını, bu noktada sivil toplum kuruluşlarının önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Turan, Türkiye'de yaşanan depremlerde 200'den fazla derneğin bölgeye koşarak devlet kurumlarına destek verdiğini anımsatarak, bu dayanışmanın milletin vicdanını ve zor zamanlarda sergilediği yardımlaşma anlayışını ortaya koyduğunu kaydetti.

"Biz gönüllülüğü bir ibadet biliriz"

İçişleri Bakanlığının yalnızca emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden oluşmadığını, göç, nüfus, AFAD ve 112 gibi çok sayıda sivil birimin de bulunduğunu belirten Turan, Bakanlık bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki derneklerle çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Turan, Türkiye'de 110 binden fazla dernekle birlikte çalıştıklarını kaydederek, sivil toplum alanındaki teknik altyapı ve yasal imkanlar bakımından Türkiye'nin birçok ülkenin önünde olduğunu, bu birikimi diğer ülkelerle paylaşmaktan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Gönüllülük ve yardımlaşmanın Türk milletinin önemli değerleri arasında yer aldığını vurgulayan Turan, "Biz gönüllülüğü bir ibadet biliriz. Makamlar gelip geçer, hayatlar gelip geçer, yaşlar gelip geçer. Ama dönüp arkaya baktığımızda insana hayırlı olanı yapmanın onurunu yaşarız." ifadelerini kullandı.

Turan, Türkiye'deki dernek sayısının daha da artırılması gerektiğini kaydederek, 110 bin derneğin ülkenin toplumsal potansiyelini yansıtan yeterli bir sayı olmadığını, bu sayının 200-300 binlere ulaşabileceğini söyledi.

Gönüllülük yasası üzerinde çalıştıklarını bildiren Turan, söz konusu düzenlemenin özellikle olağanüstü durumlarda gönüllü olarak görev alan kişilerin karşılaşabileceği riskler ve olası kazalar karşısında devletin ve ilgili kurumların sorumluluklarının belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Turan, sivil toplum kuruluşlarının güçlü olmasının demokrasiye ve millete güç kattığını belirterek, "Ne kadar güçlü sivil toplum, o kadar güçlü demokrasi demek. Ne kadar güçlü sivil toplum, o kadar güçlü millet demek, devlet demek." dedi.

"Çok güzel anlar yaşıyoruz"

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da İslam dünyasındaki Müslüman toplumların birbirleriyle yakınlaşması ve tecrübelerini paylaşması açısından toplantıların önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Erbaş, toplantıların özellikle Gazze ve Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalara yönelik daha etkili ve aktif çalışmalar yürütülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Dünyada ve Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda çeşitli sorunlar bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının bu sorunların çözümüne sunabileceği katkıların ele alınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Çok güzel anlar yaşıyoruz. Bu toplantıların özellikle İslam dünyasının, Müslüman toplumların birbirine daha da yakınlaşmasına, tecrübelerini paylaşmasına, özellikle başta Gazze, Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalar için neler yapabiliriz, etkili, aktif hangi çalışmaları yapabiliriz, dünyada hangi sorunlar var, Müslümanların yaşadığı hangi sorunlar var, vakıfların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının bu problemlerin çözümüne ne gibi katkısı olabilir, bütün bunları masaya yatırıp çözümler arama noktasında ne büyük bir vesile olduğunu, ne büyük bir fırsat olduğunu şuradaki manzara bir kez daha göstermiş oldu."

Bilal Erdoğan vakıf ve derneklerin çalışmalarını dinledi

TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da fuar alanında bulunan stantlardaki vakıf ve derneklerin çalışmalarını dinledi, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Kapanış programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TGTV Genel Sekreteri Metin Uçar, İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal ve vatandaşlar katıldı.

Gün boyu fuar alanındaki stantları gezen ziyaretçiler, STK'lerin çalışmalarını takip etti ve düzenlenen çeşitli yarışmalara katıldı.

Fuar, "60 Saniyede Benim Ülkem" paneli, "Ümmetin Genç Sesleri-Gazze" başlığıyla Gazze ve Kudüs'teki gençlerle canlı bağlantı, "İslam Dünyası Harita Yarışması", konserler, film gösterimleri ve yapay zeka yarışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA