60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi. AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol "Evet", TİP ve EMEP "Hayır" oyu kullandı. Bir üye de çekimser oy verdi

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor 47 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol "Evet", TİP ve EMEP "Hayır" oyu kullandı. Bir üye de çekimser oy verdi.

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
