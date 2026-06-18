Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi

Güvenlik güçleri tarafından 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kapsamlı arama ve tarama faaliyetlerinde, 34 mağara ve sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörden arındırılan bölgelerde arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek, sığınak, mağara ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek, halkımızın günlük yaşamını huzur ve güven içinde yürüttüğü terörsüz Türkiye'mizde güvenlik ortamını sağlamak amacıyla jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerimiz ile güvenlik korucularımız Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, bin 189 ağır silah mühimmatı, 2 bin 100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile 197 kilo kimyasal madde ele geçirildi. 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı