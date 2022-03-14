TUŞBA, VAN (İHA) - 6 yıldır yürüyemeyen 70 yaşındaki hasta kadın tekerlekli sandalyeye kavuştu

VAN Van'da kemik erimesi ve kaçla çıkığı nedeniyle 6 yıldır evden dışarı çıkmayan 70 yaşındaki Hamra Coşar hayırseverlerin desteğiyle akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Tuşba ilçesinde ikamet eden ve 6 yıldır hastalıklarından dolayı dışarı çıkamayan Hamra Coşar'ın akülü sandalye çağrısına Van'ın sosyal medya fenomenlerinden 'Vanlı Amcan' duyarsız kalmadı. Vanlı Amcan, hayırseverlerin desteğiyle aldığı akülü tekerlekli sandalyeyi Hamra Coşar'a ulaştırdı. 6 yıldır dışarıya çıkıp güneşlenemeyen Coşar, akülü sandalye çağrısına duyarsız kalmayan hayırseverlere ve sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan'a teşekkür etti.