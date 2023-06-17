6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sahte kemik raporuna 1 tutuklama

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken müridi Kadir İstekli ile evlendirilmesine yönelik yürütülen ikinci soruşturmada yeni gelişme yaşandı. H.K.G.'nin yaşının sahte kemik raporuyla 21 yaşında gösterdiği gerekçesiyle aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden vakıf yöneticisi Mehmet Emin Marankoz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilmesi 2022 yılında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Baba Gümüşel ve İstekli Aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sahte kemik yaşı raporu çıkarıldığı iddiasıyla ikinci soruşturma başlatıldı.

RÖNTGENE 21 YAŞINDA BİR KADIN GİRDİ

2012 yılında 14 yaşında olan H.K.G. hastalanınca annesiyle birlikte doktora gitti. Annesi muayene sırasında kızının evli olduğunu söyledi, bunun üzerine doktor, polise haber verdi. H.K.G.'nin kemik yaşının tespit edilmesi istendi. İddiaya göre, bu sırada devreye giren tarikat, röntgen cihazına H.K.G. yerine 21 yaşındaki bir kadını sokarak sahte rapor aldı.

RÖNTGENİ ÇEKEN TEKNİSYENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

11 yıl sonra açılan soruşturma kapsamında 2012'de Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği tespit edildi. HTS kayıtlarından bu hastane çalışanlarıyla tarikat arasında telefon irtibatı olduğu belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

3 teknisyen, onlara aracılık yapan bir kişi ve Hiranur Vakfı'ndan bir yönetici gözaltına alındı. Geçmiş döneme ait röntgen raporlarının ise su baskınında kaybolduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilenlerden vakıf yöneticisi Mehmet Emin Marankoz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların fotoğrafları ve teşhis için H.K.G.'ye gösterilecek.

KADİR İSTEKLİ HAKKINDA 67 YIL HAPİS İSTEMİ

Öte yandan H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirilmesine yönelik hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.