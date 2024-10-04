6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Yavuz Bingöl ve dostlarının konseriyle sona erdi

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan ve Oktay Kaynarca konseriyle sona erdi.

Sanatçılar konserde, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için "Sen Bir Aysın" türküsünü seslendirdi.

Türkünün ardından kendi yazdığı "Bir Kızı Olmalı İnsanın Arkadaşım" şiirini okuyan Kaynarca, "Bu meleği anmak istedik. Bu memleketin kadınları ve çocuklarının makus talihinin değişmesi, toplumun hafızasının hep ayakta durması gerektiğine inandığımız için onu öyle gülümseyen fotoğrafıyla görmek istedik. Memleketin gündemi değişir, her şey unutulur ama bu kez unutturmayacağız. Mekanın cennet olsun güzel kızım." ifadelerini kullandı.

Konserde Neşet Ertaş'ın "Yolcu", Arif Sağ'ın "O Kaş O Göz", Aşık Mahzuni Şerif'in "Nem Kaldı", Pir Sultan Abdal'ın "Ağlama Gözlerim" ve "Kara Tren" eserlerinin de aralarında bulunduğu birçok türkü seslendirildi.

"Samsak Döveci" ile sona eren konsere konuk olan Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova, "Sarı Gelin" parçasını dinleyicilerle birlikte söyledi.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun eşlik ettiği konserde, müzisyen Sema Moritz de kısa bir dinleti sundu.