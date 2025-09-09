6 Şubat Deprem Paylaşımı Nedeniyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan Yargılanan 21 Yaşındaki Gencin Ev Hapsi 129 Gün Sonra Kaldırıldı

HABER: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Sayaşlı'nın diplomalarını iptaline yönelik protestolara katıldıktan sonra gözaltına alınarak ev hapsi kararı verilen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Arda Karademir hakkında 6 Şubat depremleri sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, Karademir'e "tiran" ifadesini kullanması nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar veren mahkeme, Karademir hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşlı'nın diplomalarının iptalini protesto etti.

Protestolara katılan ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan GSÜ İşletme 2. sınıf öğrencisi Arda Karademir, 1 Mayıs öncesi düzenlenen şafak operasyonuyla yurttan gözaltına alındı. Karademir, 129 gündür "ev hapsinde" tutuluyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 yaşındaki Arda Karademir hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan iddianame hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede, Karademir'in 8 Şubat'ta sosyal medya hesabından Erdoğan'ın bu açıklamasına atıfta bulunarak, "Senden ve tehditlerinden korkan, tiranlığına boyun eğen, günü geldiğinde senden ve senin gibilerden adalet karşısında hesap sormayan ne olsun. Sen, ülkeyi yöneten tek adam olarak, bu halkın başına gelen her şeyin sorumlususun. Suçlusun. Yargılanacaksın. Unutmayacağız. Affetmeyeceğiz" paylaşımında bulunduğu belirtilmişti.

"Tiran" ifadesi nedeniyle 11 ay 20 gün ceza verildi

129 gündür ev hapsinde tutulan üniversite öğrencisi Arda Karademir, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Karademir'e "tiran" ifadesini kullanması nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar veren mahkeme, aynı zamanda Karademir hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

"Tek mutluluğumuz, gençliğinin baharındaki Arda'nın ev hapsinden kurtulmasıdır"

Arda Karademir'in avukatı Mustafa Atahan Öztürk, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Farklı bir sebeple 17 kişinin eş zamanlı şafak operasyonuyla alındığı dosyada, müvekkil Arda Karademir'in dosyası 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tefrik edildi. Kolluğun açık kaynak araştırması hukuka aykırı olup dosyada var olduğu iddia edilen tek delile itiraz ettik. Mahkeme, savunmalarımızı dikkate almadan karar vermiştir. Depremden kaynaklı sorumluların yargılanması gerektiğine işaret eden Arda Karademir, paylaşımında kimseye hakaret etmemiştir. Başından sonuna kadar hukuk zemininde olmayan dosyadaki karar da hukuka aykırıdır. Tek mutluluğumuz, gençliğinin baharındaki Arda'nın ev hapsinden kurtulmasıdır."