AKSARAY'da Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören aday öğretmen Seher Kızmaz, 'Öğretmenler Günü'nü ilk kez kutlayacak olmanın heyecanı yaşıyor. Kızmaz, 2021 yılında başvurduğu polislik sınavında, kadınlarda en az 162 santimetre boy şartı nedeniyle elendiğini belirterek, "Boyum 161,4 santimetre olduğu için 6 milimetre farkla sınava giremedim ve polislikten elendim. O dönemde aynı zamanda üniversite sınavlarına da girmiştim. Sınıf öğretmenliğini kazanıp mezun oldum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenleri mesleğe hazırlamak için hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nden biri de Aksaray'da bulunuyor. Yaklaşık 550 öğretmen adayının bulunduğu akademideki öğretmenler, teorik eğitimin yanı sıra görevlendirildikleri uygulama okullarında da pratik eğitim yapıyor. Cumhuriyet İlkokulu'nda pratik eğitim yapan Seher Kızmaz (25), öğrencileri ile ilk kez 'Öğretmenler Günü'nü kutlayacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Seher Kızmaz, öğretmenlikten önce, polis sınavlarına başvurduğunu ancak boyunun 6 milimetre kısa olması nedeniyle de bu sınavda elendiğini belirtti. Yaşadıklarını anlatan Kızmaz şunları söyledi:

"Boyum 161,4 santimetre olduğu için 6 milimetre farkla sınava giremedim ve polislikten elendim. O dönemde aynı zamanda üniversite sınavlarına da girmiştim. Sınıf öğretmenliğini kazanıp mezun oldum. Geçen süreçte fark ettim ki öğretmenliği kazanmam, en güzel tesadüflerden birisiymiş. Zaman geçtikçe karşıdaki çocuğun kalbine dokunmak bambaşka bir duyguymuş, bunu fark ettim."

'ÖĞRETMEN OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Bu yıl ilk kez öğretmen olarak 'Öğretmenler Günü'nü kutlayacaklarını belirten Kızmaz, "Bundan dolayı içimde büyük bir heyecan var. 2020 yılında liseyi bitirmiştim. 1 yıl ise mezuna kaldım. O süreçte ise sporla ilgilendim. İyi bir koşucu olduğumu düşünüyorum. Ardından polisliği denemeye karar verdim. Bir yandan da üniversiteye hazırlandım. Parkurları gayet güzel tamamlamama ve iyi de koşmama rağmen olmadı. O dönem üzülüyordum. Polislik ve öğretmenlik çok güzel meslekler. Şu anda öğretmen olduğum içinde mutluyum. Öğretmenliği en başta iki Mustafa'nın, Hz. Muhammed Mustafa'nın ve başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mesleği olması itibarıyla çok kutsal bir meslek olarak görüyorum. Bundan ötürü bu mesleği icra edecek olmam benim için büyük bir şeref ve gurur kaynağı. Bu yaşıma kadar öğretmenlerime büyük bir saygıyla bakan bir aile ortamında büyüdüm. Öğretmenlik en başta sevmek ve inanmak, ardından öğretirken ise öğrenme sanatıdır. Buz dağının ötesini görüp, çocuğun zihnini ve ruhunu ilmek ilmek dokumaktır. Atatürk'e baktığımız zaman 100'üncü yıl yapabildiği için, biz bugün Türkiye Cumhuriyetiyiz. Eğer yeni nesil meselemiz olacaksa, seveceğiz, inanacağız ve öğreteceğiz. Öğretirken de o ilim Çin'de dahi olsa gidip alacağız. Bu vazifede, şehit öğretmenlerimiz Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın'a karşı bir borcumuz dur. Kendilerini rahmetle anıp öğretmenler gününü kutluyorum. 2027 yılı Mart ayında öğretmen alarak öğrencilerimize kavuşuruz. Kendi memleketim olan Mersin'in Anamur ilçesinde görev yapmak istiyorum. İnşallah isteğimiz olur. Olmazsa da bu ülke bizim her yerde öğrencilerime kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı