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6 gündür kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu

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6 gündür kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu

BURSA'nın Kestel ilçesinde, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Recep Arı'nın (31), ormanda cansız bedeni bulundu.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Recep Arı'nın (31), ormanda cansız bedeni bulundu. Arı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde oturan Recep Arı, iddiaya göre, 24 Şubat Cuma günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alarak evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binerek evden ayrılan Arı'nın geri dönmemesi üzerine, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, Çataltepe Mahallesi'ndeki ormanda Arı'nın cansız bedeni bulundu. İki çocuk babası Recep Arı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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