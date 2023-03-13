6 gün sonra jandarmanın bulduğu Büşra: Kimseden şikayetçi değilim, beni yurda götürün

DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Yakup K. (16) ile görüşmek için evden çıkan ve ailesinin şikayetiyle 6 gün sonra jandarma tarafından bulunan Büşra A. (12), pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, kimseden şikayetçi olmadığını belirterek, "Yakup K. ile 1 yıl önce sosyal medyada tanıştık.

DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Yakup K. (16) ile görüşmek için evden çıkan ve ailesinin şikayetiyle 6 gün sonra jandarma tarafından bulunan Büşra A. (12), pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, kimseden şikayetçi olmadığını belirterek, "Yakup K. ile 1 yıl önce sosyal medyada tanıştık. O gün kendim isteyerek gittim. Bir evde kaldık. Yakup veya bir başkası bana kötü davranmadı, istismarda bulunmadı. Kimseden şikayetçi değilim. Aileme gitmek istemiyorum, beni yurda yerleştirin" dedi. Büşra A., sağlık kontrolünün ardından yurda yerleştirilirken, gözaltına alınan Yakup K. ile annesi G.K.'nin işlemleri devam ediyor.

Olay, 5 Mart saat 04.00 sıralarında Sur ilçesinde meydana geldi. Büşra A. ile Yakup K., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş oldu. İddiaya göre bir süre sonra Büşra A., Yakup K.'ye görüşmek istemediğini söyledi. Yakup K., son kez görüşmek için Büşra A.'yı sokağa çağırdı. Evden çıkan Büşra A.' dan bir daha haber alınamadı. Sabah eve gelen babası kızının olmadığını fark etti. Büşra A.'dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Annesi G.A., Yakup K.'nin ailesinin, kendilerine polisi devre dışı bırakmaları ve şikayetten vazgeçmeleri karşılığında 200 bin TL teklif ettiklerini söyleyerek, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Büşra A., 11 Mart'ta Yakup K.'nin ailesine ait bir evde jandarma tarafından bulundu.