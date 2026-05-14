Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

6. Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreni düzenlendi.

Valilik, İlim Yayma Cemiyeti ve Hikmet Spor tarafından organize edilen Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, gençlerin milletin geleceği olduğunu söyledi.

Dünyada yaşanan zulümlere dikkati çeken Çiçek, "Gözümüzün önünde soykırımlar, katliamlar yapılıyor. Bütün dünyada akan gözyaşının bitmesinin tek çaresi Türk milleti ve sizlersiniz, bunun için hazır olmalıyız." dedi.

Gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise gençlerle gurur duyduklarını, onlara layık olmak için şehri her alanda geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına kavuştuğunu ifade eden Büyükkılıç, "Aynı şekilde Türk cumhuriyetlerimizin kültür başkenti olarak Kayseri'mizi 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan ettirdik. Kültürün, ilimin, turizmin, sporun, gastronominin merkezi olan bu şehri geleceğe taşımak için el ele hep beraber koşacağız." diye konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Duman da spor oyunlarına 51 okuldan 3 bin öğrencinin katıldığını kaydetti.

Sadece bir spor müsabakası düzenlemediklerini, organizasyonda birliği, beraberliği amaçladıklarını ifade eden Duman, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

İmam Hatip Okulları Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni voleybol final maçının ardından sona erdi.

Vali Çiçek ile Büyükkılıç, dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerini takdim etti.