Haberler

Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen 6. Geleneksel İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreninde Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin uluslararası spor ve kültür etkinliklerindeki rolünü öne çıkardılar.

6. Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreni düzenlendi.

Valilik, İlim Yayma Cemiyeti ve Hikmet Spor tarafından organize edilen Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, gençlerin milletin geleceği olduğunu söyledi.

Dünyada yaşanan zulümlere dikkati çeken Çiçek, "Gözümüzün önünde soykırımlar, katliamlar yapılıyor. Bütün dünyada akan gözyaşının bitmesinin tek çaresi Türk milleti ve sizlersiniz, bunun için hazır olmalıyız." dedi.

Gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise gençlerle gurur duyduklarını, onlara layık olmak için şehri her alanda geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına kavuştuğunu ifade eden Büyükkılıç, "Aynı şekilde Türk cumhuriyetlerimizin kültür başkenti olarak Kayseri'mizi 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan ettirdik. Kültürün, ilimin, turizmin, sporun, gastronominin merkezi olan bu şehri geleceğe taşımak için el ele hep beraber koşacağız." diye konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Duman da spor oyunlarına 51 okuldan 3 bin öğrencinin katıldığını kaydetti.

Sadece bir spor müsabakası düzenlemediklerini, organizasyonda birliği, beraberliği amaçladıklarını ifade eden Duman, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

İmam Hatip Okulları Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni voleybol final maçının ardından sona erdi.

Vali Çiçek ile Büyükkılıç, dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu

Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Özgür Özel'i zora sokacak yazışma dava dosyasına girdi

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...