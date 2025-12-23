6. Esenler Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl "Dijital Hayat" temasıyla düzenlenen "6. Esenler Film Festivali", ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğiyle gerçekleştirilen festivalin ödül töreni Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı. Litros Quartet'in müzik dinletisi ile başlayan törende, "Kısa Film Yarışması" ve "Kısa Film Yapım Desteği" ödülleri açıklandı.

Törene konuk olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bakanlık olarak Türkiye'de yapılan bütün etkinlikleri desteklemeye çalıştıklarını, Esenler Film Festivali'ni de yakından takip ettiklerini söyledi.

Güven, festivalin bir standart oluşturması açısından önemli olduğunu belirterek, "Esenler Film Festivali, bizim örnek gösterdiğimiz bir festival. İşin içinde kamu kurumları, belediyemiz, sponsorlar, sivil toplum örgütleri var. Festival sinemacılara emanet. Dolayısıyla bu festivalde her şey olması gerektiği gibi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Sinema hiçbir zaman için etkisini kaybetmemiş"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da sinemanın toplumlar için sosyolojik olarak değişim ya da dönüşümün en önemli enstrümanlarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Zaman zaman sinema, kültürel erozyon ve değer dezenformasyonu için kullanılmış ama sinema hiçbir zaman için bu etkisini kaybetmemiş." diye konuştu.

Göksu, bugün yapay ile çok fazla şey yapılabildiğine işaret ederek, "Belki de yapay zeka ile beyazperdede filmler de çevireceksiniz, aktörler de oynatacaksınız ama hiçbir tanesi yapay zekada, insanın öz rengi ile sesinin tınısını veremeyecek. Çünkü duygu taklit edilebilir bir şey değildir, duygu insanın yüreğinden gelen bir sestir." görüşlerini paylaştı.

Duygunun ancak yürekle ifade edilebileceğini vurgulayan Göksu, "Biz bu şehirde yaşayan her bir insanımıza bunu sunmaya, bunu sunarken de onlara bastığı toprakların ne anlama geldiğini ifade ederek bunu anlatmaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

"Bu tarz organizasyonların yol alması, yaşaması her geçen gün daha da zorlaşıyor"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, sanat etkinliklerine destek vermeyi önemsediklerini dile getirerek, "Ümit ediyoruz ki her yapılan festivalde, sanat noktasında ülkemize katkılar sunan isimler çıksın, yetişsin, ülkemize, dünyaya mesajımızı versin." dedi.

Festival direktörü Suat Köçer ise festivalin 6 yıl önce "Film Günleri" olarak başladığını aktararak, "Bu küçük tohum büyüdü, fidan oldu ve bir ağaca dönmek üzere. Çok hızlı yol aldı, hızlı büyüdü. Bu tarz organizasyonların yol alması, yaşaması hakikaten her geçen gün daha da zorlaşıyor ve büyük emeklerle bu organizasyonlar ayakta kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende, Reis Çelik başkanlığındaki jürinin değerlendirmeleri sonucunda Kısa Film Yarışması'nda birincilik ödülü Kazım Baynal'ın "Serezipon" filmine verildi.

Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek" filmi ikinci, Mahsum Taşkın'ın "Garan" filmi üçüncü olurken, "Halit Refiğ Jüri Özel Ödülü" ise Özgür Nuri Çiçek'in "Bir Sinefilin Dramı" filminin oldu.

Kısa Film Yapım Destek Ödülleri kategorisinde ise Deniz Büyükkırlı'nın "Aslı Başrol İstiyor", Efe Can Yıldız'ın "Sessiz Bi' Muhteşemlik" ve Hasan Ete'nin "Orfoz" projeleri desteğe değer bulundu.

Diğer ödüllerde ise "İstenci Film Production Kamera Ekipman Desteği" ve "Holylight Işık Ekipman Desteği" Şahin Timur'un "Kahvaltı Mülkiyetin Temelidir" projesine, "Aytekin Sound Ses Ekipman Desteği" Semih Sağman'ın "Bir Kış Günü Babam Öldüğünde" projesine verildi.

Muhammet Emin Altunkaynak'ın "Tavukkarası" projesi "Flod Kurgu" ve "Dart Duvar Afiş" desteklerini alırken, "Flod Color" desteği Mehmet Nuri Kaya'nın "Hydrocracy" projesinin oldu.