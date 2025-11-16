6. Esenler Film Festivali'nin Jüri Başkanı Reis Çelik Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde hazırlanan "6. Esenler Film Festivali"nin jüri başkanı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Reis Çelik üstlenecek.

Bu yıl ilk kez yönetmen Halit Refiğ anısına "Jüri Özel Ödülü"nün de verileceği festival, sinema kültürünü geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Özel gösterimlerin yanı sıra festivalde yönetmen söyleşileri, sektörel paneller, ustalık sınıfları, atölyeler ve genç sinemacılara yönelik programlar da düzenlenecek.

Festival, sinemaseverleri yalnızca film izlemeye değil, sinema üretim süreçlerinin de bir parçası olmaya davet etmeyi hedeflerken, genç sinema öğrencilerinin ve bağımsız film üreticilerin de desteklenmesini amaçlıyor.