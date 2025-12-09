Haberler

6. Esenler Film Festivali'nin finalistleri açıklandı

Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde 19-23 Aralık'ta gerçekleştirilecek 6. Esenler Film Festivali'nin yarışma finalistleri açıklandı. Yılın en iyi kısa filmleri jüri önünde değerlendirilecek ve ödüller sahiplerini bulacak.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde 19-23 Aralık'ta düzenlenecek "6. Esenler Film Festivali"nin yarışma ve yapım destek bölümü finalistleri belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önemli festivallerde finale kalan yönetmenlerin filmlerinin de yarışacağı festival, güçlü bir seçkiyi sinemaseverlere sunmaya hazırlanıyor.

Jüri başkanlığını yönetmen Reis Çelik'in üstlendiği "Kısa Film Yarışması"nda Özgür Nuri Çiçek'in yönettiği "Bir Sinefilin Dramı", Mahsum Taşkın'ın yönettiği "Garan", Uluç Orhan Durmaçalış'ın yönettiği "Hayaller Özgürlük İster", Onur Özkan'ın yönettiği "Kavanoz", Özümcan Akın'ın yönettiği "Kendi Saçını Kesen Berber", Nur Sultan Bulut'un yönettiği "Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu", Mehmet Oğuz Yıldırım'ın yönettiği "Kudret", Turgut Kanal'ın yönettiği "Mümeyyiz", Deniz Koloş'un yönettiği "Ölüm Bizi Ayırana Dek" ve Kazım Baynal'ın yönettiği "Serezipon" filmleri ödül için yarışacak.

Festivalde kısa film yarışma seçkisi dışında Emre Cef Kamhi'nin yönettiği "Aslında Herkes", Kemal Akçay'ın yönettiği "Babamın Arkadaşı", Mert Kartal'ın yönettiği "Beyaz Karlar Altında", Nurten Kübra Altın'ın yönettiği "Kılavuz", Abdullah Harun İlhan'ın yönettiği "Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair", Batuhan Yıldız ve Kaan Elönü'nün yönettiği "Pat", Ezgi Temel'in yönettiği "Sakın Söyleme", Kerem Kurtuluş'un yönettiği "Toprağa Dönüş", Hasan Ali Kılıçgün'ün yönettiği "30 Dakikadan Sonra" ve Miray Kuyumcu'nun yönettiği "326" filmleri gösterilecek.

Finalistlerin tamamına telif ödenecek

Toplam 10 filmin finale kaldığı yarışma bölümünde, en iyi filme 60 bin lira, ikinci filme 50 bin lira, üçüncü filme 40 bin lira, bu yıl ilk kez verilecek Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yapıma ise 30 bin lira ödül takdim edilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme de 10'ar bin lira gösterim telifi sunulacak.

Festivalin kısa film projelerine nakdi ve ayni destek sağladığı "Kısa Film Yapım Destek" bölümünde, Feyyaz Ketenoğlu'nun "Anons", Deniz Büyükkırlı'nın "Aslı Başrol İstiyor", Yaşar Güney Yurdakul'un "Bir Gece Kadar Uzak", Semih Sağman'ın "Bir Kış Günü Babam Öldüğünde", Mehmet Nuri Kaya'nın "Hydrocracy", Şahin Timur'un "Kahvaltı Mülkiyetin Temelidir", Hasan Ete'nin "Orfoz", Ozan Dindarik'in "Öldükten Sonra Bir Gün", Efe Can Yıldız'ın "Sessiz Bi' Muhteşemlik", Muhammet Emin Altunkaynak'ın "Tavukkarası" projeleri finalist olarak yarışacak.

Jüri tarafından seçilecek 3 projeye, 120'şer bin lira para ödülü verilecek.

Festival, kamera, ekipman, post prodüksiyon, ışık, ses ve afiş desteği ile sinema sektörüne verdiği desteği sürdürecek.

"Kısa Film Yapım Destek Bölümü"nde finale kalan projeler arasından seçilecek yapımlara İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Flod Post Color Desteği, Flod Post Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği, Aytekin Sound Ses Ekipman Desteği ve Dart Duvar Afiş Ödülü Desteği olmak üzere altı farklı alanda ayni ödül verilecek.

Ödüller 23 Aralık'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
