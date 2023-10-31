6 aylık hamile kadının öldürülmesinde cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ölen annesinin karnında hayata tutunan bebek annesinin adını aldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada etrafa saçılan saçmaların isabet etmesiyle hayatını kaybeden 6 aylık hamile Sedanur Güven'in hayata tutunan kızı annesinin adını aldı. Ailesi, anne karnında hayata tutunan kızına ölen eşinin ismini verdi.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii'nde odun indirme sırasında Ş. D. ile S. C. arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 17 yaşındaki Ş. D. evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S. C.'ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan birisi S.C.'nin omzunu sıyırırken, saçmalardan birisi de bu esnada evinin önünde oturan 6 aylık hamile olan 22 yaşındaki Sedanur Güven'in boyun kısmına isabet etti. Boynundan aldığı saçma darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise öldürülen annesinin karnından başarılı bir operasyonla alınarak hayata tutundu. 6 aylık kız bebeğin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin de Çerkezköy'de bulunan özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.

Saray ilçesinde yakalandı

Çerkezköy Asayiş Şube ekiplerinin olay sonrası Kümeevler'de başlattıkları arama çalışmalarına çevik kuvvet ekipleri de mahallenin giriş çıkışlarını tutarak destek olurken, ekipler Şahin D.'nin yakınlarının evlerini didik didik aradılar. Olayda kullanın tüfek bir evde bulunurken, operasyonu genişleten polis ekipleri tarafından cinayet şüphelisi Ş. D. Saray'da M. C.'nin evindeki tuvalette saklanırken yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Ş. D. geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine getirildi. Ş. D.'nin evinde bulunduğu M. C. ise serbest bırakıldı. Ş. D. İse çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesinin adını verdi

22 yaşında hayatını kaybeden Güven'in 2 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenilirken, adli tıpta işlemleri tamamlanan Güven Bağlık Mahallesi Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Öte yandan cinayete kurban giden Sedanur Güven'in ismi ailesi tarafından, altı aylıkken karnından alınan ve hastanede yaşam mücadelesi veren bebeğine verildi.