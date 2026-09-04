81 Yaşındaki Ressamın İlham Veren Sergisi

Zonguldak'ta içindeki yaşam enerjisini tuvale yansıtan 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, 22 yıldan bu yana yağlı boyayla yaptığı doğa ve manzara resimlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Merkez ilçeye bağlı Alancık köyünde ikamet eden 4 çocuğu ve 5 torunu olan Ermiş, 39 yıl önce çok sevdiği eşini kaybetmesinin ardından hayat mücadelesini sürdürerek çocuklarını büyütüp okuttu.

Ermiş, 22 yıl önce televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ressam Bob Ross'un programlarını izlemesinin ardından çocukluktan bu yana ilgi duyduğu ancak hayat şartları nedeniyle ilgilenme imkanı bulamadığı resim sanatına yöneldi.

Bahçe işlerinden kalan zamanlarında Ross'un programlarını izleyerek kendini geliştiren Ermiş, evini atölyeye çevirerek ortaya çıkardığı 44 yağlı boya tablosundan oluşan ilk sergisini 20 yıl önce açtı.

Kartpostalların yanı sıra çektiği fotoğraflara bakarak yaptığı doğa ve manzara resimleriyle görenlerin dikkatini çeken Ermiş, adeta "sanatın yaşı yok" dedirtiyor.

Resim yaparken her şeyi unuttuğunu söylediği uğraşı sayesinde yaşama sevinci arttığını dile getiren Ermiş, bu zamana kadar yaptığı 80 eserden bazılarını 15-17 Eylül'de Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"Resim yaparken mutlu oluyorum"

Şahinde Ermiş, AA muhabirine, eşinin ölümünden sonra psikolojisinin bozulduğunu ancak yine de mücadele edip çocuklarını büyütüp okuttuğunu söyledi.

Resim sanatına çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu ancak hayat şartlarından dolayı ilgilenme imkanı bulamadığını anlatan Ermiş, 22 yıl önce Ross'tan etkilenerek resim yapmaya başladığını belirtti.

Ermiş, ilk sergisinin 44 tablodan oluştuğunu ve bu zamana kadar 80 tablo yaptığını dile getirerek, bazılarını çektiği fotoğraflara ya da kartpostallara bakarak???????, bazılarını ise evinin manzarasını izleyerek yaptığını ifade etti.

Her resimde ayrı bir mutluluk yaşadığını ve resim yapmanın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Ermiş, "Resim yaparken her şeyi unutuyorum, dünya bile umurumda değil. Bob Ross'u izlerken anlattıklarına çok dikkat ettim. Zamanla daha güzel resimler ortaya çıkmaya başladı." dedi.

Resimlerini görenlerin şaşırdığını ve beğendiğini belirten Ermiş, "Damadım bana, 'Resimdeki ağacın bir dalını yapamam. Sen nasıl yapıyorsun.' diyor. İçimde hala yaşama sevinci buluyorum. Allah ne kadar ömür verdiyse güzel yaşamak istiyorum. 81 yaşında olmama rağmen resim yapmayı seviyorum ve yaparken mutlu oluyorum. Sağlığım elverdikçe yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Ermiş, resim yapmayı hiç bırakmayacağını ve elinden geldiğince daha iyilerini yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA