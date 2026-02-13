Haberler

Antalya'da "TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" ödül töreni düzenlendi

Antalya'da 'TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' ödül töreni düzenlendi
Güncelleme:
TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Konya bölge sergisi ve ödül töreni Antalya'da yapıldı. 6 ilden 100 proje sergilendi.

TÜBİTAK tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın Konya bölge sergisi ve ödül töreni Antalya'da gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan programda, Antalya, Konya, Burdur, Isparta, Karaman ve Afyonkarahisar illerini kapsayan Konya Bölgesi'ndeki projeler sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, temel, sosyal ve uygulamalı bilimler alanında gençlerin ortaya koyduğu her çalışmanın ülkenin yarınlarına atılmış güçlü bir adım olduğunu belirtti.

Yarışmada, 6 ilden 100 projenin sergilendiğini aktaran Eriş, "Antalya'mız ise 51 projeyle bölge yarışmasına katılma başarısı göstermiştir. Bu tablo, ilimizde bilim kültürünün ne denli güçlü bir zemine oturduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mücahit Yılmaz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yarışmayla, lise öğrencilerinin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmalarının teşvik edilmesi, bilimsel düşünme, proje geliştirme ve üretme becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
