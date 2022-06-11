561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor - Haberler

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561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda Fatih Sultan Mehmet'in Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 561 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda Fatih Sultan Mehmet'in Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 561 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

Yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan ve denizden 2 bin 200 metre yüksekte olan Kadırga Yaylası'nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.

Gümüşhane sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda 561 yıl önce Trabzon'u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa'yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve dünyada az sayıda örneği bulunan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cemaatle Cuma namazı kılınıyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Gümüşhane Özkürtün Güncel Haberler

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