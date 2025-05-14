53. İstanbul Müzik Festivali Başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 53. kez düzenlenen "İstanbul Müzik Festivali", 11-26 Haziran arasında müzikseverlere klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunmaya hazırlanıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalde 22 konser dinleyicilerle buluşacak.

Festivalde, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu ve Slovak Filarmoni Korosu'nun yanı sıra Helene Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafal Blechacz, Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow gibi yıldız solistlerin arasında olduğu 45'in üzerinde sanatçı ve topluluk sahne alacak.

Açılış konseri AKM'de

53. İstanbul Müzik Festivali, 11 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 20.00'de şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu'nun gerçekleştireceği görkemli bir dünya prömiyeriyle açılacak.

Hasan Uçarsu'nun bestelediği "Toprak Sever İnsanları Birer Birer" eseriyle başlayacak konserde, ayrıca Rus opera repertuvarının en tanınan parçalarından, Aleksandr Borodin'in Prens İgor operası için bestelediği "Poloveç Dansları" da seslendirilecek.

Viyolonselci Gautier Capuçon ile 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde çalan Alexandre Kantorow, 12 Haziran'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) festival kapsamında bir araya gelecek.

Oda orkestrası Camerata Salzburg ve piyanist Helene Grimaud, 14 Haziran saat 20.00'de AKM'de konser verecek.

NDR Elbphilharmonie, iki konserle festivale konuk oluyor

Almanya'nın dünya çapında üne sahip topluluklarından NDR Elbphilharmonie, iki konserle festivale konuk oluyor.

Topluluk, ilk konserde lirik melodileri ve zengin orkestrasyonuyla Almanların en büyük dört keman konçertosundan biri sayılan ve solist partisinin zorluğundan dolayı vaktiyle Hans von Bülow'un "keman için değil, kemana karşı konçerto" dediği "Brahms op.77" ile "Kader" adıyla da bilinen Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "op.36"yı yorumlayacak.

Konserde topluluğa usta keman virtüözü Frank Peter Zimmermann eşlik edecek. Program, 19 Haziran saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

NDR Elbphilharmonie ve Grammy ödüllü daimi şefi Alan Gilbert, festivaldeki ikinci konserde iki Echo Klassik ödüllü Chopin yorumcusu Rafal Blechacz'a eşlik edecek. Konser, 20 Haziran saat 20.00'de AKM'de yapılacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 26 Haziran saat 20.00'de AKM'de sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetiminde ödüllü Slovak Filarmoni Korosu'yla Gioacchino Rossini eserlerini beğeniye sunacak.

Festivalin tüm programına dair bilgi "muzik.iksv.org" adresinden edinilebilir.

53. İstanbul Müzik Festivali, ayrıca konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencilerine ücretsiz olacak.