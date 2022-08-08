50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf eden esnafın sözleri olay oldu: 'Yarın işe gelmeyin' desem ağlarlar

Sokak röportajında, yanında kaçak şekilde 50 Suriyeli çalıştırdığını açıkça söyleyen bir tekstilci sosyal medyada gündem oldu. Türklerin fazla para istediğini belirten şahıs, Suriyelilere haftalık bin lira verdiğini belirtip "Aç oldukları için, mecburiyetten çalışıyorlar. 'Yarın işe gelme' desem ağlarlar mesela. Türkler aç değil." dedi.

Ankara'da yapılan bir sokak röportajındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. Esnaf olduğunu belirten bir şahıs, kameralar karşısında kaçak şekilde 50 kadar Suriyeli çalıştırdığını söyledi.

"HAFTALIK BİN LİRAYA ÇALIŞIYORLAR"

Türklerin haftalık bin 500 TL ve sigorta istediğini belirten tekstilci, "Türkler çalışmıyor. İşi bilmediği halde bin 500 TL istiyorlar. Aylığa baktığında kaç para yapıyor. Ama ben bunlara haftalık bin lira veriyorum. Sabah 8'den akşam 19.00'a kadar çalışıyorlar. Cumartesi yarım gün." dedi.

"YARIN 'İŞE GELME' DESEM AĞLARLAR"

Muhabirin "Peki neden Suriyeliler? Daha mı iyi biliyorlar işi?" sorusuna ise "Aç oldukları için, mecburiyetten. 'Yarın işe gelme' desem ağlarlar mesela. Türkler aç değil." yanıtını verdi.

ÇEVRESİNDEKİ TÜRKLERLE TARTIŞTI

Çevrede kendisine tepki gösterenlerle de tartışan işletmeci, o şahıslardan birinin lüks telefonunun fiyatını sordu. Telefonun fiyatını öğrenen şahıs daha sonra o kişinin sigara paketini alarak en iyi markayı satın aldığını belirtti. Tartışma etraftakilerin araya girmesiyle son buldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan videonun gündem olmasının ardından sosyal medyadaki birçok kullanıcı tekstilcinin kaçak işçi çalıştırmasına ve bunu açıkça belirtmesine tepki gösterdi.