5. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı Gerçekleştirildi

Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı işbirliğiyle düzenlenen konferans, beslenme, sağlık ve eğitim alanında sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla yapıldı. Katılımcılar, yanlış bilgilerle mücadele ve gıda okuryazarlığını geliştirme konularında önemli tartışmalar gerçekleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı işbirliğiyle "5. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı" yapıldı.

Üniversitenin Sıhhiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hünkar Korkmaz, konferansın beslenme, sağlık ve eğitim alanında farkındalığı artırmak, sağlık okuryazarlığını geliştirmek ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Beslenme konusunda medyada çok sayıda yanlış bilginin yer aldığını ifade eden Korkmaz, konferansın bu konudaki yanlışları çürütmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Beslenme ve gıda okuryazarlığı, yalnızca nitelikli eğitime erişim, kırılgan sağlığımızı ve çevremizi korumak değil aynı zamanda şimdiki ve gelecek nesiller için sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı bir yaşam için bu alanlardaki sorunların daha iyi anlaşılmasına, bilinmesine yol açan bilimsel araştırmalar açısından hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz de topluma karşı sorumluluklarını, dengeli beslenme ve gıda konusunda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılmasını sağlayarak yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Gıda ve dengeli beslenme konusunda, bilgi sahibi olmayan kişilerce yapılan açıklamaların kamuoyunda tartışmalara neden olabildiğini ifade eden İçöz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Avrupa Gıda Bilgi Konseyi ile yaptığımız bir çalışmada bu konuyu araştırdık ve gördük ki Türkiye'deki beslenme, sağlık ve gıda okuryazarlığı düzeyi diğer ülkelerin bir hayli gerisinde. Bu noktadan hareketle, 15. yılımızda 5. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı'nı, bilgi kirliliğiyle mücadele ve beslenme bilincini artırmaya dönük en önemli etkinliğimiz olarak konumlandırdık. Vakfımızın çekirdeğini oluşturan bilim kurulumuz, birikim ve tecrübeleriyle bu çalışmayı zenginleştirecek. Konferansın gıda okuryazarlığı seviyesini yükseltmesini, bilgi kirliliğini azaltmasını, gıda ve beslenme bilincindeki tercihlere yeni bir kapı aralamasını diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
