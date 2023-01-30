5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık, eşi ve oğluna müebbet istemi

KAYSERİ'de, komşu iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklandıktan sonra adli kontrolle tahliye edilen şarkıcı Metin Işık ve tutuksuz eşi Gülbahar Işık ile tutuklu oğlu Mustafa Işık hakkında müebbet istemiyle iddianame hazırlandı.

KAYSERİ'de, komşu iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklandıktan sonra adli kontrolle tahliye edilen şarkıcı Metin Işık ve tutuksuz eşi Gülbahar Işık ile tutuklu oğlu Mustafa Işık hakkında müebbet istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, geçen yıl 15 Ağustos akşamı, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında tartışma çıktı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan pompalı tüfekle gruba ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık gözaltına alındı. Metin Işık ve oğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; Gülbahar Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık aşamasında tutukluluk incelemesi yapılan Metin Işık da eylül ayında tahliye edildi.