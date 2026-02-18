Haberler

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var

Güncelleme:
Ankara merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 37 zanlı yakalandı. Suç örgütünün 2021-2026 yılları arasında ikamet, iş yeri, depo, şantiye ve araçlarda nitelikli hırsızlık olayından 87 ayrı suç kaydı, 3 kez yağma ve gasp olayına karıştığı öğrenildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
  • Operasyon kapsamında 56 şüpheli tespit edildi ve 37 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüpheliler, 2021-2026 yılları arasında nitelikli hırsızlık, yağma ve gasp olaylarına karıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütüne yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi.

56 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Ankara'da organize suç örgütü kurarak 2021-2026 yılları arasında ikamet, iş yeri, depo, şantiye ve araçlarda nitelikli hırsızlık olayından 87 ayrı suç kaydı, 3 kez yağma ve gasp olayına karışan 56 şüpheli tespit edildi.

Bu suçlardan dolayı suç örgütü üyelerinden 19'u cezaevinde tutuklu bulunurken, ekiplerin 37 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyordu.

37 AYRI İKAMETE OPERASYON

Ekipler, bu şüphelilere yönelik Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir'de tespit ettikleri 37 ayrı ikamet adresine ve 35 araca operasyon düzenledi.

ONLARCA GÖZALTI VAR

Operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Erdem Aksoy
