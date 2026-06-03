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5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek 5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali için başvurular başladı. 12-16 Ekim'de gerçekleşecek festivale sadece Türkiye'den filmler katılabilecek. Son başvuru tarihi 10 Temmuz olup, birinciye 25 bin lira ödül verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin katkılarıyla Afyonkarahisar'da düzenlenecek "5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali"ne (BTKFF) başvurular başladı.

Bu yıl sadece Türkiye'den filmlerin katılacağı, 12-16 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak açıklandı.

Yöneticiliğini gazeteci Sevda Dursun'un yaptığı festivalde bu yıl 1, 2 ve 3'üncülük ödüllerinin yanı sıra "Büyük Taarruz Özel Ödülü" de verilecek.

Plaketlere ek olarak birinciye 25 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 15 bin lira verilirken, "Büyük Taarruz Özel Ödülü" 10 bin lira olacak.

8 film finale kalacak

Bu yıl da farklı temalarla kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmlerin yarışacağı festivalde ön jürinin belirlediği 8 film finale kalacak.

Ayrıca festival kapsamında düzenlenecek sinema söyleşileri, paneller, senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcileri tecrübelerini aktaracak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy
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