'5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından düzenlenen "5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalde, aralarında Türkiye, Almanya, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden yapımlar sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Törende "En İyi Kısa Metraj", "En İyi Yapay Zeka Filmi", "En İyi Yönetmen", "En İyi Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Bilimsel İçerik", "En İyi Uzun Metraj", "Jüri Mansiyon", "Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı", "Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı", "Evrensel Bağımsız Sinema" ve "Evrensel Bilime Katkı" ödülleri sahiplerini buldu.

Festivalin jüri başkanlığını yönetmen Ramazan Ekmekçi üstlenirken, jüride Asmaa El Alaoui, Justin Jamgbadi, Hacıbey Heyderli, Barış Erbil ve Aynur Cronauer yer aldı.

Törende konuşan Festival Başkanı Filiz Dağ, bilim kurgu ve fantastik sinemanın hayal gücüyle birlikte düşünsel üretimi de beslediğini belirterek festivale katkı sunan sanatçılara, yönetmenlere ve izleyicilere teşekkür etti.

Festival Direktörü Dr. İren Dicle Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, beşinci senesinde üniversitelerde gerçekleştirildiğini belirterek "Bu sene toplam 14 şehirde izleyicilerle buluşturduğumuz filmlerimiz dünyanın pek çok farklı ülkesinden geldi. Türkiye, Finlandiya, ABD, Rusya'dan gelen çok çeşitli bir seçkimiz vardı." dedi.

"Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Türe Katkı Ödülü" İranlı yönetmen ve akademisyen Nafiseh Laleh'e, "Evrensel Bağımsız Sinema Ödülü" merhum usta oyuncu Sadri Alışık'a, "Evrensel Bilime Katkı Ödülü" ise merhum tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'ya verildi.

"En İyi Kısa Metraj" ve "En İyi Yapay Zeka Filmi" ödüllerini "Ceremony" kazanırken "En İyi Yönetmen" ödülüne "My Boyfriend, A Mannequin" filmiyle Dmitry Nikolanko layık görüldü. Filmin oyuncusu Anastasiya Panova da "En İyi Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

"En İyi Senaryo" ve "En İyi Uzun Metraj" ödüllerini "Itu Ninu" alırken "En İyi Bilimsel İçerik" ödülü "Once Upon A Time in Cyberspace" filmine verildi. Filmin yönetmeni Ferhat Biricik, ödül töreninde teşekkür konuşması yaptı.

"Jüri Mansiyon Ödülü"ne "Volume 7" layık görülürken ödülü, jüri üyesi Barış Erbil takdim etti.

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği Özel Ödülü'nü ise Şebnem Kitiş'in takdim ettiği "Galaksinin Tezenesi" filmi aldı.

Filmin yönetmeni Semih Ellialtı, törende yaptığı konuşmada, ödülün film için alınan beşinci ödül olduğunu belirterek "Hikayenin farklı coğrafyalarda ve seyirciler nezdinde karşılık bulduğunu görmek büyük bir mutluluk veriyor. Bu yolculuğa çıkarken en büyük motivasyonum, filmi mümkün olduğunca geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturabilmekti." ifadelerini kullandı.

Ellialtı, farklı şehirlerden genç izleyicilerden aldığı geri dönüşlerin kendisi için gurur verici olduğunu aktararak ilk uzun metraj projesi için hazırlıklara başladığını söyledi.

Festival boyunca filmler Almanya'nın Köln kentinin yanı sıra Türkiye'de Sivas, Ankara, Kars, Kocaeli, Adana, Giresun, Tekirdağ, Mardin, Gaziantep, İzmir, Ordu, Alanya, Eskişehir ve İstanbul'da izleyiciyle buluştu.