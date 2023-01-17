5 AYLIK HAMİLE ESENGÜL İLE ONU ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler MALATYA'da, 5 aylık hamile Esengül Korkmaz (30) ile onu tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden eşi Kemal Korkmaz (33), toprağa verildi. MALATYA'da, 5 aylık hamile Esengül Korkmaz (30) ile onu tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden eşi Kemal Korkmaz (33), toprağa verildi. Olay, gece yarısı sıralarında Kiltepe Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. İki katlı müstakil evin giriş katında oturan Kemal Korkmaz ile 3 çocuğunun annesi, 5 aylık hamile eşi Esengül Korkmaz arasında tartışla çıktı. Tartışma sırasında Kemal Korkmaz, yanındaki tabanca ile banyoda Esengül Korkmaz'a ateş açtı. Esengül Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kemal Korkmaz, ardından silahın namlusunu kendi başına doğrultup, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Esengül Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Kemal Korkmaz da yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. OLAY ÖNCESİ UYUŞTURUCU KULLANMIŞ Kemal Korkmaz'ın tartışma sırasında kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürüldü. Çiftin, 3 çocuğunun sürekli yaşanan tartışmalar nedeniyle bir üst katta kalan babaannelerinin yanında kaldıkları bildirildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kemal Korkmaz Esengül Güncel Haberler

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