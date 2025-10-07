Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, sınır güvenliğinin karada, denizde ve havada, milli savunma sanayisinin son teknoloji ürünleriyle en üst düzeyde korunduğunu belirterek, "Sınır güvenliğini ülkemizin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, radar, kara ve hava keşif gözetleme sistemlerini, bütünlük içerisinde kullanmayı esas alıyoruz." dedi.

Durdalı, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin (MRBS) açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin pek çok farklı risk ve tehdide karşı tüm imkanlarını en verimli şekilde kullanmak durumunda olduğunu belirtti.

"Sınır güvenliğimiz, karada, denizde ve havada, milli savunma sanayimizin son teknoloji ürünleriyle en üst düzeyde korunmakta olup, ortaya koyduğumuz yüksek etkililik sayesinde bu ürünler pek çok ülkenin dikkatini çekmekte ve uluslararası alanda ilgi görmektedir." ifadelerini kulanan Durdalı, "Bu kapsamda sınır güvenliğini ülkemizin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, radar, kara ve hava keşif gözetleme sistemlerini, bütünlük içerisinde kullanmayı esas alıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşviki ile son yıllarda, savunma sanayisi alanında büyük atılımlar gerçekleştirildiğini kaydeden Durdalı, şöyle devam etti:

"Yerlilik ve millilik oranımız çok büyük oranda arttı. Gerçekleştirilen politika ve uygulamalar çerçevesinde, ülkenin sivil sektörlerle entegre olmuş, savunma, havacılık ve uzay sanayinin, tedarik makamlarımızca ilan edilen teknoloji alanlarında sürdürülebilir gelişme içerisinde, küresel rekabet gücüne sahip bir sektör konumuna gelebileceğini öngörüyoruz."

"Türkiye savunma sanayisinde küresel ölçekte dikkati çeken bir konuma ulaşmıştır"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ise Türkiye'nin göç yönetiminde tarihsel insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğunu söyledi.

Sınırların stratejik hatlar olduğunun altını çizen Kök, "Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de dikkati çeken bir konuma ulaşmıştır. Kendi mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz radar, termal kamera gibi gözetleme sistemleri, sınır güvenliğimizin temel omurgasını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğinde, güvenlik duvarı, fiziki engel sistemi ve devriye yolu, termal kamera, aydınlatma sistemi, gözetleme kulesi, elektro optik kule, keşif gözetleme araçları ve dron gibi teknolojik güvenlik sistemlerinin kurulumuna yönelik birçok önemli yatırım ve projenin hayata geçirildiğini belirten Kök, şunları kaydetti:

"Sınır güvenliğinde kullanılan bu teknolojiler ve entegre sistemler, sınır ihlallerini anlık olarak tespit edebilmekte ve güvenlik güçlerine anında müdahale imkanı sunabilmektedir. Bu sayede sınır güvenliğimiz yüksek bir hassasiyetle sağlanmaktadır. Hayata geçirilen sıkı tedbirlerle ülkemiz, düzensiz göçe hedef ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır."

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Ankara Valiliğinin destekleriyle MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen ve iki gün devam edecek zirvede, siber güvenlik ve yapay zeka teknolojileri başta olmak üzere askeri radar ve sınır güvenliğine ilişkin konular ele alınacak.