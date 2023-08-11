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5.3'lük deprem ve panik anları kamerada

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem anında iki iş yerinin sarsıntı nedeniyle yoğun bir şekilde sallandığı görülürken ortaya çıkan gürültü de net olarak duyuluyor.

5.3'lük deprem ve panik anları kamerada

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem anında iki iş yerinin sarsıntı nedeniyle yoğun bir şekilde sallandığı görülürken ortaya çıkan gürültü de net olarak duyuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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