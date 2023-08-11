5.3'lük deprem ve panik anları kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem anında iki iş yerinin sarsıntı nedeniyle yoğun bir şekilde sallandığı görülürken ortaya çıkan gürültü de net olarak duyuluyor.