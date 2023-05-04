467 yabancı uyruklu öğrencinin uyum süreci kolaylaştırılıyor

TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Cansu Umut Yalçın : "Türkçeyi eğlenerek öğrenmek mümkün"

"Yabancı öğrencilerin önemli bir kısmı eğitim öğretim görecek kadar Türkçe bilmiyor"

BİLECİK Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesinde 2016 yılında kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkeziyle 467 yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Dil öğrenme sürecinin güçlü bir altyapı ve zengin bir eğitim içeriği gerektirdiğini söyleyen TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Cansu Umut Yalçın, "Farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenme ve üniversiteye alışma sürecini en iyi şekilde geçirmelerini sağlayan birimimizin temel hedeflerinden biri; öğrenci sayımızı, öğrenci niteliğimizi artırmak ve öğrencilere Türkçe öğretirken, öğrettiğimiz Türkçenin de niteliğini geliştirmektir" dedi.

"Türkçeyi eğlenerek öğrenmek mümkün"

TÖMER'in, Türkçe öğretmenin yanı sıra Türk dilini, Türk kültürünü öğretmenin ve Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtmanın gayretinde olan köklü bir dil merkezi olduğunu belirten Öğr. Gör. Yalçın, "TÖMER'de görevli akademisyenlerimiz; akademi, iş, uluslararasılaşma ve kişisel gelişim gibi birçok alanda gerekli olan yabancı dil nitelikleri üzerinde çalışmalar yürütmekte ve bu istikamette eğitim yöntemi ve materyalleri hazırlamaktadır. Merkezimizde dil eğitiminde olması gereken tüm becerilerin; okuma, yazma, konuşma ve dinleme metotlarıyla eş zamanlı olarak geliştirildiği bir sistemle çalışılmaktadır. Derslerimiz görsel ve sesli öğelerle zenginleştirilen sunumlar sayesinde öğrencilerimiz Türkçeyi eğlenerek öğrenirler" ifadelerini kullandı.

"Gelen yabancı öğrencilerin önemli bir kısmı eğitim öğretim görecek kadar Türkçe bilmiyor"

Öğr. Gör. Yalçın konuşmasının devamında, "Son yıllarda ülkemize öğrenim görmek için gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Bu artış üniversitemize de yansımaktadır. Gelen yabancı öğrencilerin önemli bir kısmı eğitim öğretim görecek kadar Türkçe bilmemektedir. Merkezimizde, bu öğrencilere Türkçe öğretmek için eğitimler düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz, hangi seviyede olduklarını tespit etmek amacıyla sınava tabi tutulmaktadır. Sınav sonucuna göre uygun sınıflara yerleştirilen öğrencilere eğitimlerini tamamladıklarında sertifika verilmektedir" dedi.