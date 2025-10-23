Haberler

450'den Fazla Yahudi Entelektüelden İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Güncelleme:
Dünya genelinde 450'den fazla Yahudi entelektüel, Gazze'deki soykırım nedeniyle Birleşmiş Milletler ve dünya liderlerine İsrail'e yaptırım uygulaması çağrısında bulundu. Mektuplarında, uluslararası hukukun ihlali ve Gazze'ye yönelik insani yardım çağrısında bulundular.

Dünya genelinde 450'den fazla Yahudi entelektüel, Birleşmiş Milletler (BM) ve dünya liderlerine açık mektup yazarak, "Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulayın" çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, aralarında Oscar ve Pulitzer ödüllü isimlerin de olduğu yüzlerce Yahudi, yazdıkları mektupla İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etti.

Kültür, akademi ve siyaset alanlarından 450'den fazla Yahudi isim, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki suçlarından sorumlu tutulmasını talep ederek, "Filistinlilerle dayanışmamız Yahudiliğe ihanet değil, onun yerine getirilmesidir." diye yazdı.

Mektupta, Gazze Şeridi'nde soykırım teşkil eden "hayal edilemez" eylemleri nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması için BM ve dünya liderlerine seslenilirken İsrail'in uluslararası insancıl hukuku defalarca ihlal ettiğine dikkat çekildi.

İmzacılar, dünya liderlerini Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararlarına uymaya, İsrail'e silah transferlerini durdurarak ve hedefli yaptırımlar uygulayarak uluslararası hukuk ihlallerine ortak olmaktan kaçınmaya, Gazze'ye yeterli insani yardım sağlanmasını temin etmeye, barış ve adaleti savunanlara yönelik "antisemitizm suçlamalarını" reddetmeye çağırdı.

Gazze'de ateşkesin ardından İsrail'e yönelik yaptırımların kaldırılmasının planlandığına yönelik haberlerin ardından Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesinde yayınlanan mektupta, eski İsrail Meclisi Başkanı Avrom Borg, barış müzakereleri heyeti eski başkanı Daniel Levy, İngiliz yazar Michael Rosen, Kanadalı yazar Naomi Klein, Oscar ödüllü yönetmen Jonathan Glazer, Amerikalı aktör Wallace Shawn, Emmy ödüllü aktrisler Ilana Glazer ve Hannah Einbinder ile Pulitzer ödüllü yazar Benjamin Moser gibi isimlerin imzası yer aldı.

ABD'de İsrail karşıtlığında keskin artış

Öte yandan ABD'de Yahudiler ve geniş seçmen kitleleri arasında İsrail karşıtlığının keskin bir şekilde arttığı kaydedildi.

Washington Post'un yayınladığı ankete göre, Amerikan Yahudilerinin yüzde 61'inin İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğine, yüzde 39'unun ise soykırım yaptığına inandığı aktarıldı.

Brookings Enstitüsü'nün Amerikan halkının geneline yönelik yaptığı ankette, ABD'lilerin yüzde 45'i İsrail'in soykırım yaptığını söylerken, Demokratların yüzde 77'sinin aynı görüşü paylaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği soykırıma varan saldırılarda 68 bin 234 Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 bin 373 kişi de yaralanmıştı.

Saldırılar boyunca Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinli defalarca göçe zorlanmış, açlık İsrail ordusu tarafından silah olarak kullanılmıştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
