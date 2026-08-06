Baba ve oğul aynı meslekte: 'Bizden sonra devam ettirecek'

ZONGULDAK'ta 1983 yılında dayısından öğrendiği oto kaportacılık mesleğini 3 yıldır oğlu Barış (21) ile sürdüren Ozan Çimşir (55), "Oğlumu 3 seneden beri yanıma aldım. Onu da yetiştirmeye uğraşıyoruz. Bizden sonra baba mesleğini devam ettirecek inşallah. Oğlumla çalışmak güzel bir duygu. Şu an çırak bulmak sıkıntı zaten" dedi.

Çaydamar Mahallesi'nde, Ozan Çimşir ortaokul öğrenicisiyken 1983 yılında dayısının oto kaporta dükkanında çalışmaya başladı. Yıllar içinde farklı firmalarda mesleğini sürdüren Çimşir, 6 yıl önce dayısıyla çalıştığı mahallede kendi dükkanını açtı. Üniversite sınavından istediği bölümü kazanamayan oğlu Barış Çimşir de 2 yıl önce babasının yanında çalışmaya başladı. Ozan Çimşir, dayısından öğrendiği mesleğini oğluna da öğretti. Çıraklık eğitimi olarak bilinen Mesleki Eğitim Merkezi'ne de kaydolan Barış Çimşir, okulunu bitirerek ustalık belgesini aldı. Ozan Çimşir, mesleğin inceliklerini hala iş üstünde öğretirken, oğlu Barış ise mesleki yetkinliğini geliştirmek için çalışıyor.

'BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRECEK'

1983 yılında dayısının yanında oto kaportacılık mesleğine başladığını, geçen zaman içinde başka ustaların yanında da çalışarak yetiştiğini anlatan Ozan Çimşir, "Oğlumu 3 seneden beri yanıma aldım. Onu da yetiştirmeye uğraşıyoruz. Bizden sonra baba mesleğini devam ettirecek inşallah. Oğlumla çalışmak güzel bir duygu. Şu an çırak bulmak sıkıntı zaten. Şimdiki gençlerimiz zaten malum. Yetiştirmeye uğraşıyoruz biz de. Mutluyum. Gayet iyi, beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geldiyse, ne kadar bilgimiz varsa, ne kadar şey öğrendiysek ona da öğretmeye çalışıyoruz. Bu mesleği yapsınlar, severler bu mesleği. Güzel meslektir. Gençlere tavsiye ederim" dedi.

İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTE OLMAYINCA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Üniversite sınavına 2 kez giren ancak kazamayan Barış Çimşir ise "3 yıldır babamın yanında çalışıyorum. 2 sene boyunca bir üniversiteye gideyim diye çalıştım ama olmadı. Baktım babamın yanı daha iyi oluyor, öyle yaptım. Araba bile aldım kendime. Daha iyi oluyor böyle. İnsanın çalışması lazım bence. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Babamla çalışmak güzel bir his. Sanki babamın eski haliymiş gibi oluyor, daha güzel oluyor. Hem yük olmak istemiyorum daha fazla hem kendi paramı çıkarmaya çalışıyorum. Aileme yük olmak istemiyorum. Gençlere tavsiyem, olmuyorsa okumak, çalışsınlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı