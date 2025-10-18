Haberler

42,5 Yıl Hapis Cezası Alan Zanlı İnegöl'de Yakalandı

42,5 Yıl Hapis Cezası Alan Zanlı İnegöl'de Yakalandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 42,5 yıl hapis cezası bulunan Hüseyin A., polis tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hakkında 42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A. (50) polisin çalışmasıyla yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'silahla tehdit' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A.'nın İnegöl ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Gemlik ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla Hüseyin A. saklandığı adreste yakalandı. Hüseyin A.'nın ikametinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 13 mermi ele geçirildi.

'Kasten öldürme', 'uyuşturucu madde ticareti', 'resmi belgede sahtecilik', 'kasten yaralama', 'iftira', 'silahla tehdit' ve 'kadına karşı basit yaralama' gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
