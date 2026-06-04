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Alkışlarla uğurlanan 41 yıllık öğretmen gözyaşlarını tutamadı

Alkışlarla uğurlanan 41 yıllık öğretmen gözyaşlarını tutamadı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 41 yıllık öğretmen Meryem Yalçın, emekli olduğu son gününde öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve velileri tarafından alkışlarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı törende Yalçın gözyaşlarını tutamadı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde emekliye ayrılan 41 yıllık öğretmen Meryem Yalçın (65), son gününde öğretmen arkadaşları ile yeni ve eski öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı. Yalçın, uğurlama sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Keşan Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Meryem Yalçın, 41 yıl süren eğitimcilik hayatının ardından emekliye ayrıldı. Son dersine giren Yalçın için okulda sürpriz veda töreni düzenlendi. Okul müdürü Mehmet Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

ESKİ ÖĞRENCİLERİ DE GELDİ

Yalçın'ın eski öğrencileri de veda törenine katılarak, öğretmenlerinin elini öptü ve çiçek takdim etti. Öğrencilerinin ve öğretmen arkadaşlarının uzun süre alkışladığı Yalçın, uğurlamada Yalçın da gözyaşlarına hakim olamadı. Meryem Yalçın, anlamlı veda nedeniyle öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve velilere teşekkür etti. Okul müdürü Mehmet Yılmaz da öğretmen Meryem Yalçın'a çiçek verdi, eğitime hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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