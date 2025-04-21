4. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali Başladı

4. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali kapsamında "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu, Ankara'da seyircilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılışı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Bizler geleneksel sanatlarımıza sahip çıkmakla yükümlüyüz. Kukla ve Karagöz bizler için çok önemli, eğer yurt dışında olsa şu anda dünyaya tanıtılmıştı. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz ama biraz geç kalmışız. Şimdi biraz daha hız alıp, biraz daha hızlı koşmamız gerekiyor." dedi.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de gelenek ve görenekleri koruyup gelecek kuşaklara aktarmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği Başkanı Şafak Poyrazoğlu ise "2022 yılında bir hayal ile başladığınız yolculuğumuz bu yıl 4 yaşında. Sizlerle beraber bu projeyi büyütüp genişletmek ve daha keyifli hale getirmekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Sanem Arıkan da amaçlarının sanata hizmet etmek, gölge oyunu ve kukla sanatçısı Hadi Poyrazoğlu'nun adını yaşatmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sahnelenen "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Etkinlikte ayrıca, yönetmen Ezel Akay ile halk bilimci ve yazar Nail Tan'a "Hadi Poyrazoğlu Onur Ödülü" takdim edildi.