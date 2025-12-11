Türk dünyasından ad bilimciler "4. Uluslararası Ad Bilimi Bilgi Şöleni"nde buluşacak

Türk Dil Kurumu (TDK) himayesinde düzenlenen 4. Uluslararası Ad Bilimi Bilgi Şöleni, 16-17 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

TDK'dan yapılan açıklamaya göre, insanın çevresiyle ve toplumla kurduğu ilişkilerin temel taşlarından biri olan özel adlar, dil, tarih, kültür, inanç, coğrafya ve toplumsal hafıza üzerine önemli veriler sunuyor.

Ad bilimi (onomastik), kişi adlarından yer adlarına, bitki adlarından kültürel kimliği yansıtan terimlere kadar geniş bir söz varlığını inceleyerek, milletlerin ortak hafızasını ve tarihsel yayılım alanlarını ortaya koyuyor.

Bu kapsamda düzenlenen bilimsel toplantı, Türk dünyasında ad bilimi çalışmalarının disiplinler arası yönlerini ele almak amacıyla hazırlanıyor.

Ad biliminin farklı boyutları değerlendirilecek

Önceki 3 yıl çevrim içi gerçekleştirilen ad bilimi toplantılarının ardından bu yıl ilk kez yüz yüze düzenlenecek şölen, Türk halklarının ata mirası niteliğindeki ortak adlandırma kültürüne ışık tutmayı, alandaki araştırmacıları bir araya getirmeyi, sorunları ve çözüm yollarını tartışmayı ve yeni işbirliklerine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Rusya ve Macaristan'dan ad biliminde çalışan akademisyenler, iki gün sürecek toplantıda buluşacak.

Programda, "Başkurt Antroponimleri Sisteminde Ad Verme", "Altay Toponimlerinde Hayvan İsimleri", "Kazak Atasözlerinde Antroponimler", "Sosyal Medyada Nickname-Dijital Kişiliğin Yeni İmzası", "Üç Kuşağın Ad Verme Dinamikleri", "Dijital Oyunlarda Türkçe Oyuncu İsimleri", "Türkçe Kökenli Balık Adlarının Ad Bilimi Açısından İncelenmesi" gibi başlıklarda bildiriler sunulacak.

Program, kurumun Hazar Salonu ve Baykal Salonu'nda paralel oturumlarla sürdürülecek.