4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde Eğitimde Dijitalleşme Vurgusu

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen "4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi"nin bildirisinde, dijitalleşme ve yapay zekanın eğitimin ilerlemesine hizmet etmesi ve öğrenenlerin refahını desteklemesi gerektiği vurgulanarak, "Güvenli, şeffaf ve etik teknolojileri teşvik edecek, çocukların haklarını ve kişisel verilerini koruyacak, öğretmen eğitim sistemlerini güçlendirecek ve dijital ortamda gençlerin yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini destekleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin bildirisi kabul edildi.

Bildiride, değişen dünyada yaşam boyu öğrenmenin önemli bir rol oynadığı kabul edilerek, esnek eğitim biçimlerinin geliştirilmesi ve gençlerin bilgilerini sürekli güncelleyerek geleceklerini güvenle şekillendirmelerini sağlayacak koşulların yaratılmasında kararlı olunduğu vurgulandı.

Dijitalleşme ve yapay zekanın eğitimin ilerlemesine hizmet etmesi ve öğrenenlerin refahını desteklemesi gerektiğine işaret edilen bildiride, "Güvenli, şeffaf ve etik teknolojileri teşvik edecek, çocukların haklarını ve kişisel verilerini koruyacak, öğretmen eğitim sistemlerini güçlendirecek ve dijital ortamda gençlerin yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini destekleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, çok kutuplu dünyada akademik hareketliliğin desteklendiğinin altı çizilerek, daha fazla gencin küresel öğrenim ve araştırma ağlarına katılabilmesi için niteliklerin adil bir şekilde tanınmasının, güvenilir dijital kimlik bilgilerini ve erişilebilir burs ve değişim programlarının kolaylaştırılacağı kaydedildi.

Kapsayıcı ve kişiselleştirilmiş eğitimin fırsat eşitliği için bir koşul olduğu kabul edilen bildiride, cinsiyet, engellilik, gelir, dil veya ikamet yeri fark etmeksizin erişim ve katılım sağlamak için açık eğitim kaynaklarının ve karma formatların geliştirileceği belirtildi.

Bildiride, gençlerin kökleriyle bağlarını korurken küresel diyaloğa katılabilmeleri için dillerin ve mirasın korunmasına yönelik programların destekleneceği, topluluk öncülüğündeki dijital girişimlerin teşvik edileceği ve çevrimiçi alanda kültürel ifadenin korunacağı aktarıldı.

Uygulama odaklı öğrenme genişletilecek

Pratik beceriler ve yurttaşlık sorumluluğunun geliştirilmesinde "yaparak öğrenmenin" önemli rolünün kabul edildiği bildiride, "Yerel projelerin topluma fayda sağlayan sürdürülebilir öğrenme ekosistemlerine dönüşmesi için proje tabanlı ve uygulama odaklı öğrenmeyi, stajları ve iş temelli eğitimi, mentörlüğü ve gönüllülüğü genişleteceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, kariyerinin başındaki araştırmacıların desteklendiği belirtilerek, genç bilim insanlarının bilgi ve yeniliğe tam olarak katkıda bulunabilmeleri için mentörlüğün, başlangıç fonunun, açık bilimin ve uluslararası işbirliğinin güçlendirileceği, çalışma koşullarının iyileştirileceği ve idari yüklerin azaltılacağı kaydedildi.

Girişimciliği geliştirme konusundaki bağlılığın teyit edildiği bildiride, genç girişimcilerin bilgi alışverişi, mentörlük, ortaklıklar ve büyüme ve yenilik teşvik eden başarılı uygulamaların tanıtımı yoluyla dayanıklılıklarını artırmalarına yardımcı olunacağı vurgulandı.

Çocuk ve gençlik diplomasisinin barışın ve kültürlerarası anlayışın güçlendirilmesine yönelik katkısı taktir edilerek, Uluslararası Çocuk Örgütleri Birliği gibi gençler arasında empati, işbirliği ve küresel sorumluluk bilincini teşvik eden okul ortaklıklarının, gençlik değişim programlarının ve barışçıl diyalog projelerinin geliştirileceği bildirildi.

Bildiride, "Hükümetler, üniversiteler, iş dünyası, sivil toplum ve gençlik olarak birlikte çalışmaya, kanıtları paylaşmaya, etkili uygulamaları yaygınlaştırmaya ve uluslararası ortaklıkları güçlendirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.