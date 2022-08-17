4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı Güncel Haberler Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde Mesut Kuru'nun (33) kullandığı 61 EK 903 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Mesut Kuru, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mesut ve Nuray Kuru çiftinin, geçen cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünya evine girdikleri öğrenildi. Güncel AA / Derviş Altuntaş Çınarlık Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

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