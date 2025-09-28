4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali İstanbul'da Başlıyor

4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül'de İstanbul'da kapılarını açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen festivalin açılış gününde hem kısa filmler hem de uzun metraj yapımlar seyirciyle buluşacak.

Sinema ve teknolojiyi buluşturan bir programla başlayacak festivalde, beş gün boyunca gösterimler, paneller ve özel etkinlikler sinemaseverlerle buluşacak.

Kısa film seçkisiyle açılacak festivalde "The Passage", "Doesn't Matter", "Blue Rabbit", "The Consultant" ve yarışma dışı gösterim olarak "Wayne's Legacy Unleashed: The Flash's Ring" filmleri izleyiciyle buluşacak.

"Dijital Teknolojiler & Yaratıcılık" söyleşisi Murat Fırat ve Devrim Kunter, Atilla Erkmen yönetiminde gerçekleştirilecek.

Uzun metraj film seçkisinde yer alan "Tehlikeli Bölge" gösteriminin ardından filmin yönetmenleri Ramazan Ekmekçi ve Serkan Semiz, Gizem Ertürk moderatörlüğünde seyirciyle buluşarak film üzerine konuşacak.

"AI & Sinema" söyleşisinde ise Deniz Türkeri ve Amon Blaze, Filiz Dağ moderatörlüğünde yapay zekanın sinema üzerindeki etkilerini ele alacak.

AI kısa film seçkisinde "Kısalar II (AI)", "The Good, The Bad and The Bloodthirsty: The Four Horseman", "Stuck At The Spaceport", "The Last of Them", "The Christmas Operation" ve yarışma dışı "Dreamt by Another" filmleri yer alıyor.

İlk gün ayrıca "Post Truth" filmi seyirciyle buluşacak. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Alkan Avcıoğlu, moderatör İren Dicle Aytaç eşliğinde film üzerine bir söyleşi yapacak.

Festival boyunca sinema dünyasının önemli isimleri, bilim kurgu ve fantastik türlerin geleceğine dair fikirlerini paylaşacak. Söyleşiler hem sinema profesyonellerine hem de meraklı izleyicilere açık olacak.

Festival 3 Ekim'e kadar Alan Kadıköy ve Biletinial Torun Center Sinemaları'nda sürecek.