Güneyce'deki Katliamda Hayatını Kaybedenler Anıldı

ŞIRNAK'ın Güneyce köyünde 38 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişi, katliamın yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Gabar Dağı eteklerindeki Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda Güngör ailesinden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Huhe (35), Hizne (34), Azime (15), Hülya (4), Abdulcebar (2), Sacider (2) ile hamile Narinç (33) ve Emine Güngör (19), yaşamını yitirdi. Katliamdan yalnızca 6 yaşındaki Fettah Güngör sağ kurtuldu. Olayda annesi, babası ve eşini kaybeden Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde olduğu gibi bu yıl da yaşadığı Aslanbaşar köyünden akrabalarıyla birlikte Güneyce'ye gelerek, evin enkazına Türk bayrağı astı. Köy meydanında da anma etkinliği düzenlenerek Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anmaya Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Kumçatı Belediye Başkanı Cemal Demir, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ile çok sayıda kişi katıldı.

Olayda anne, babası ve eşini kaybeden Şehmuz Güngör, "Biz burada bayrağımızı açmaya devam edeceğiz. Dedelerimizden bize kalan bu emaneti sürdüreceğiz" dedi.

Yakınlarını kaybedenler adına açıklama yapan Bilal Güngör ise "21 Eylül 1987'de Güngör ailesinden 12 masum insan katledildi. Bu vahşet yalnızca bir ailenin değil, bütün milletimizin ortak acısıdır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan bu katliam terörün insanlık dışı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bugün hem ailemizden şehit olanları hem de gazi olan Süleyman, Faysal ve Osman Güngör'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların aziz hatırasının resmi olarak da şehitlik mertebesi ile onurlandırılmasını istiyoruz. Biz inanıyoruz ki terör asla kazanamayacak, milletimizin iradesi ve kardeşliği karşısında yok olup gidecektir. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım da bizim yüreğimizi yakıyor. Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız, dualarımız onlarla" diye konuştu.